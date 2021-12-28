В Киеве зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксированы в Киеве. Об этом сообщил во вторник первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня в городе зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм "дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал он в Facebook и призвал граждан беречь себя и своих родных, а также соблюдать противоэпидемические меры.

Первый случай омикрон-штамма на Украине был подтвержден 18 декабря. Человек, оказавшийся инфицированным, привез вирус из Объединенных Арабских Эмиратов. 21 числа стало известно о его выздоровлении.

За последние 24 часа на Украине с населением около 41 млн человек выявлено 2 248 новых случаев коронавируса, 134 человека умерли от осложнений. За все время пандемии на Украине зарегистрировано более 3,6 млн инфицированных, 95 105 человек умерли. Полный курс вакцинации прошли более 13,4 млн жителей страны.