Глава Тюменской области в рамках акции "Елка желаний" сделал подарок еще одному ребенку

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках акции "Елка желаний" сделал подарок второму ребенку: поездку в Санкт-Петербург получила 10-летняя школьница. Об этом сообщили во вторник журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Поездку в Санкт-Петербург с экскурсией в Петергофский дворец подарил на Новый год 10-летней Елизавете Калашниковой губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Кроме того, во время поездки Елизавета получит необходимую ей консультацию у профессора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Михаила Костика", - говорится в сообщении.

Как добавили в инфоцентре правительства региона, Елизавета отправится в Санкт-Петербург вместе с мамой. "Я твое желание с елки снял, и хочу его исполнить. Дарю вам с мамой сертификат, чтобы летом, когда будет хорошая погода, когда красивый сад будет цвести в Петергофе, вы туда съездили, и твоя мечта сбылась", - цитирует инфоцентр региона губернатора Тюменской области.

Ранее сообщалось, что Моор в рамках акции "Елка желаний" подарит восьмилетнему тюменцу Даниилу Меньшикову на Новый год шведскую стенку.