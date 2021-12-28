РАН: для поиска причин неприятного запаха в Новосибирске нужна новая методика взятия проб

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ СО РАН), проводившие по заказу Минприроды Новосибирской области исследование, направленное на выявление источников неприятного запаха в Новосибирске, не смогли их установить из-за того, что пробы воздуха отбирались в периоды, когда запах отсутствовал. Причины неудобства горожан могут быть установлены при взятии в Новосибирске проб по другой методике, сообщили ТАСС в институте.

Ранее председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова заявляла, что за последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в городе. Однако Минприроды Новосибирской области при проведении проверок не нашло превышения предельно допустимой концентрации веществ в воздухе, которые могут вызывать неприятные запахи. Позднее в министерстве, по заказу которого ученые НИОХ СО РАН проводили исследование, ТАСС сообщили, что определить конкретные источники запаха специалистам не удалось.

"В пробах, отобранных в Новосибирске и Бердске при отсутствии запаха, дурно пахнущие вещества не обнаружены. В рамках проведенной работы достоверно выявлены маркерные соединения, характерные для навозных и канализационных запахов вблизи двух потенциальных источников дурно пахнущих веществ. Полученные данные позволяют установить источники дурно пахнущих веществ при отборе и анализе проб воздуха в период наличия запахов в Новосибирске", - пояснили в институте.

В учреждении подчеркнули, что отбором проб воздуха занимались специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу по заявкам Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, а ученые проводили только исследование переданных им образцов. В результате обнаружили несколько обладающих резким неприятным запахом соединений в воздухе только вблизи возможных источников зловония - навозонакопителей АО "Кудряшовское" (управляет крупным свинокомплексом "Кудряшовский" под Новосибирском) и территория вблизи выпуска сточных вод аэропорта Толмачево (известна как Толмачевские Согры). Среди обнаруженных специалистам соединений - индол и скатол (образуются в кишечнике млекопитающих), жирные летучие кислоты, сероводород и другие вещества, характерные для животноводческих предприятий и канализационных систем.

Возможные источники

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Кудряшовское", предприятие категорически не согласно с тем, что может быть причастно к распространению неприятного запаха в городе, поскольку для его хозяйственной деятельности характерны из всех выявленных при исследовании проб веществ только два - сероводород и демитилсульфид.

"При том, что сероводород - очень распространенное вещество, характерное для самого широкого спектра деятельности, включая все канализационные системы. Разумеется, свинокомплекс имеет характерный запах, но он локализован в рамках санитарно-защитной зоны, расположенной за 20 км от города", - пояснили в компании.

В пресс-службе аэропорта Толмачево ТАСС пояснили, что ранее проведенное совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой обследование не выявило источников неприятных запахов на самом аэропорту. Химические вещества, применяемые аэропортом в своей деятельности, такие как противообледенительная жидкость, в Толмачевские Согры не поступают. Однако, комиссия, проводившая обследование, установила резкий запах на свалке бытовых отходов в восьми км от Толмачево.

"АО "Аэропорт Толмачево" разделяет озабоченность вопросом качеством обслуживания пассажиров в аэропорту Толмачево, но в рамках своей компетенции не имеем полномочий для проведения проверок с целью выявления нарушений санитарно-эпидемиологической, экологической обстановки за пределами аэродрома Толмачево и принятия мер для их устранения", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.