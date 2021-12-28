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Новый год и Рождество

Дед Мороз рассказал о необычных подарках, которые просили дети

Среди них были мотокультиватор, абонемент в бассейн и русалочий хвост

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о необычных подарках, которые просили дети на этот Новый год. Одним из них был мотокультиватор, сообщил он на пресс-конференции в Москве.

"В Ростове-на-Дону дети просили для мамы корову и мотокультиватор для земли", - сказал он.

Среди необычных подарков также были абонемент в бассейн и русалочий хвост для девочки из Перми, отметил Дед Мороз. Он добавил, что в этом году тоже получил один из самых необычных за последние несколько лет подарков - рисунок настоящего ядерного реактора.

Ранее Дед Мороз сообщал, что в этом году он подарил девятилетнему мальчику Тимофею из Санкт-Петербурга экскурсию на Ленинградскую атомную электростанцию.

Дед Мороз живет в сказочной вотчине в сосновом бору на берегу реки Сухона, в 12 км от города Великий Устюг Вологодской области. Терем в его резиденции состоит из 12 комнат - по числу месяцев в году. Среди них есть рабочий кабинет, где Дед Мороз отвечает на письма, которые получает со всей страны.

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