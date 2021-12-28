Заболеваемость ОРВИ в Орловской области превышает эпидпорог на 96%

ТАСС, 28 декабря. Заболеваемость ОРВИ среди жителей Орловской области превысила эпидемиологический порог более чем на 96%, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемических порогов на 96,2% по области и на 54,2% по Орлу", - говорится в сообщении.

По данным управления, в Орловской области регистрируют превышение эпидпорога по ОРВИ среди населения всех возрастных групп за исключением детей до двух лет. С 27 декабря из-за эпидемиологической обстановки, в том числе по ОРВИ, учащиеся школ и ссузов региона ушли на каникулы.

На прошедшей неделе в Орловской области подтвердили данные о циркуляции гриппа. По информации управления Роспотребнадзора, к 27 декабря около 45% жителей региона получили прививку от него.