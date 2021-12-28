Потребность Челябинской области в медицинском кислороде в 2022 году закроют на 95%

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил ООО "Челябтехгаз" заем на 145 млн рублей, который позволит компании во второй половине 2022 года увеличить производство кислорода и азота на 29 тонн в сутки, что в совокупности с действующими мощностями покроет потребности региона в медицинском кислороде на 95%, сообщил ТАСС во вторник директор регионального ФРП Сергей Казаков.

По данным Минпрома Челябинской области, сейчас регион вынужден закупать медицинский кислород в других субъектах федерации, от Азова до Кузбасса.

"Во второй половине 2022 года в Челябинской области будет введен в эксплуатацию "Челябтехгазом" новейший в технологическом плане завод по производству медицинского жидкого кислорода. В совокупности с уже действующими на предприятии мощностями общая суммарная производительность составит 52 тонны кислорода в сутки, что на 95% покрывает потребность медицинских учреждений региона в кислороде. Наша область будет полностью независима от поставок из дальних районов страны в этом плане", - сказал собеседник агентства.

По словам Казакова, организация нового кислородного производства снизит в Челябинской области розничные и оптовые цены на медицинский кислород для местных потребителей на 15-30%. "Необходимо также добавить, что при реализации проекта создадут 14 новых рабочих мест", - отметил директор регионального ФРП.

По данным Минпрома Челябинской области, суммарный объем инвестиций в проект составляет 291,2 млн рублей.