Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России за неделю снизилась на 11,3%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 11,2%. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Как сообщила Попова, 76 регионов демонстрируют положительную динамику в снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом рост заболеваемости отмечен в двух регионах. "По итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики [наблюдается] в семи, а снижение заболеваемости - в 76 субъектах Российской Федерации", - сказала она.

Попова добавила, что около 24% заболеваемости ковидом приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, порядка 76% - на другие субъекты РФ. По словам главы ведомства, снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. "В старшей возрастной группе показатели заболеваемости остаются наиболее высокими", - подчеркнула она.

Эпидемическая ситуация наиболее спокойна в регионах с большим количеством привитых граждан, сказала она. "В тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. Попова сообщила, что в настоящее время только два региона РФ превысили 80-процентный уровень коллективного иммунитета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 281,5 млн человек, более 5,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 437 152 случая заражения, выздоровели 9 337 447 человек, умерли 306 090. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.