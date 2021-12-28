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Голикова сообщила о снижении числа нарушений санитарных норм в интернатах за год на 17%

Вице-премьер сообщила, что количество предписаний уменьшилось почти на 20%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество нарушений санитарного законодательства в интернатах уменьшилось в РФ на 17% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Роспотребнадзор проверил 234 психоневрологических интерната. По сравнению с прошлым годом количество нарушений санитарного законодательства уменьшилось на 17%, почти на 20% уменьшилось количество предписаний", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

На 1 января текущего года в РФ функционировали 1 486 организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в том числе 1 243 организации для взрослых и 243 организации для детей, а также 1 399 стационарных отделений, созданных вне стационарных организаций.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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