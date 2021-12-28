Полсотни клубов "Московское долголетие" планируют открыть в столице в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в следующем году планируют продолжить программу создания центров для горожан пожилого возраста "Московское долголетие", сообщил мэр Сергей Собянин.

"50 таких клубов сделаем в следующем году, большая программа", - сказал он в ходе общения с организаторами и участниками Центра московского долголетия "Выхино".

Мэр добавил, что в 2021 году в Москве открыли 20 клубов для пожилых горожан. Власти планируют, что такие центры появятся практически в каждом районе столицы.

Собянин поздравил участников центра с Новым годом. Он пожелал им "больше оптимизма и жизненной энергии, чтобы заряжать хорошим настроением окружающих".

Центр московского долголетия "Выхино" расположен в двухэтажной пристройке к жилому дому по адресу Рязанский проспект, д. 64, корп. 2. Общая площадь составляет 650 кв. м. Пожилые москвичи могут получить там комплекс социальных услуг, помощь и консультации по возникающим вопросам.

Первый городской центр для людей старшего поколения открыли в июле 2019 года. Сегодня такие учреждения работают в 21 районе Москвы. На их базе действует около 900 клубов по интересам. Со дня открытия гостями клубов стали 350 тыс. москвичей.