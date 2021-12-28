Около сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли по улицам Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Колонна Дедов Морозов и Снегурочек прошла по аллее проспекта имени Расула Гамзатова к главной елке в Махачкале. Участниками парада стали около 100 человек, передает во вторник корреспондет ТАСС.

"В параде приняли участие пары Дедов Морозов и Снегурочек из 47 муниципалитетов региона. Шествие сопровождал военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии", - рассказал ТАСС один из организаторов мероприятия.

Самым молодым участником парада стал 14-летний Дед Мороз из Махачкалы Мурад Хушлаев: "Дед мороз ассоциируется с подарками, а я их люблю. Это было незабываемо. Мне очень нравится парад Дедов Морозов, ведь только на этом параде можно попасть в зимнюю сказку", - сказал он.

Завершилось шествие праздничным концертом на центральной площади города, где главные новогодние персонажи поздравили жителей с наступающим праздником, исполнили номера на родных языках Дагестана и станцевали традиционный танец "лезгинку".

Парад организован министерством культуры Дагестана, республиканским Домом народного творчества, а также администрацией и управлением культуры города Махачкалы.