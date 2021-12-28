В Москве фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Одни из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация, конечно, сложная с пандемией. <...> Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости - прим. ТАСС)" - сказал Собянин в ходе общения с организаторами и участниками "Центра московского долголетия" в "Выхино".

При этом мэр отметил, что москвичам и в данной ситуации нужно беречь себя и вакцинироваться против COVID-19.

Также Собянин заявил, что прошедший год "был прожит не зря": в условиях действовавших ограничений из-за COVID-19 в Москве продолжили реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта и здравоохранения.

"В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью - это тоже очень важно", - добавил Собянин.