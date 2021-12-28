Попова не исключила ухудшения ситуации с коронавирусом после новогодних праздников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране после праздников может ухудшиться.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон" возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней", - сказала она.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.

"Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора", - сказала она.