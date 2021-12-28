В Netflix обещали в будущем корректнее изображать украинцев

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Компания Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения, чтобы не задевать чувства украинцев. Об этом во вторник заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, комментируя ответ стримингового сервиса на его официальное письмо.

Ранее Ткаченко направил жалобу Netflix из-за того, как в новом сезоне сериала "Эмили в Париже" была показана украинка. Как указали в министерстве, украинцы были возмущены тем, что их соотечественница ворует в магазине вещи и учит этому главную героиню.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сказал Ткаченко порталу dev.ua.

Министр считает, что хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим свое недовольство. "Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинского происхождения в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - указал он. По мнению Ткаченко, эта ситуация поднимает важный вопрос - имидж Украины за рубежом.