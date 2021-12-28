Кабмин направит 3,5 млрд рублей на страхование медиков, борющихся с ковидом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит около 3,5 млрд рублей на страхование медиков, которые лечат пациентов с ковидом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Принято еще одно решение: мы направим почти 3,5 млрд рублей на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом", - сказал глава кабмина.

Он также напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с правительством подчеркнул, что "важно и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на контроле, это остается одним из приоритетов работы правительства". "Мы продолжим решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, уделять внимание теме кадрового обеспечения медицины", - подчеркнул Мишустин.

Он посетовал, что сейчас, "к сожалению, не везде хватает специалистов, и это ощущается даже в крупных городах, но, конечно, больше всего - в малых населенных пунктах и на селе". По его словам, "врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты - до 1 млн рублей, в зависимости от должности и района, а в дальневосточных регионах их размер еще выше, может составить 2 млн рублей".

"Такая мера поддержки показала свою эффективность, и мы направим дополнительные средства регионам, где она особенно нужна. Это Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. Они смогут пригласить к себе востребованных медицинских работников. В следующем году мы продолжим такую программу", - заключил Мишустин.