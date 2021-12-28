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В пригородных поездах Архангельской области ввели льготный проезд для детей пяти-семи лет

Раньше льгота распространялась только на школьников и студентов

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельской области ввели с 1 января 2022 года 50%-ную скидку на проезд в пригородных поездах региона для детей пяти-семи лет, сообщил во вторник в Telegram-канале губернатор области Александр Цыбульский.

"С 1 января 2022 года устанавливаем в Архангельской области 50%-ную скидку для детей в возрасте от пяти до семи лет на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. Сегодня на последнем в этом году заседании правительства Архангельской области приняли такое решение", - написал Цыбульский.

Раньше эта льгота распространялась только на школьников и студентов-очников. Купить льготные билеты можно в кассах и у проводников пригородных поездов.

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