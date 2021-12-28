Число исследований московского центра дерматовенерологии выросли до 12 млн в год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии отмечает десятилетие, за этот период был увеличен перечень проводимых исследований. Их число выросло до 12 млн в год, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Все кожно-венерологические диспансеры города 10 лет назад были объединены в единую структуру, центр стал самой крупной в Европе медицинской организацией данного профиля. Сегодня научно-практический центр администрирует работу 18 филиалов во всех округах Москвы, развивает обучающие программы, разрабатывает научно-практические рекомендации, проводит лабораторные исследования, расширяет направления диагностики и лечения.

"Центр и его сотрудники всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь пациентам. У нас работает порядка 2 тыс. сотрудников - настоящих профессионалов своего дела. Кстати, четверть врачей-специалистов - младше 35 лет: это стало возможным благодаря подготовке будущих кадров на базе нашей собственной ординатуры и аспирантуры. <…> Что касается лаборатории центра, то за 10 лет нам удалось существенно увеличить число и перечень проводимых исследований, сейчас эта цифра доросла до 12 млн в год, а всего за 10 лет она составила более 90 млн исследований", - рассказал директор центра, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

По его словам, лаборатория в числе первых в столице с начала пандемии стала тестировать москвичей на ковид методом ПЦР, а в дальнейшем определять уровень антител в крови. Для этого специалисты оптимизировали работу лаборатории, увеличили пропускную способность и проводили исследования в круглосуточном режиме. Центр входит в число лучших дерматологий в Москве и в 2021 году стал первым учреждением в системе столичного здравоохранения, прошедшего аттестацию на соответствие европейским стандартам качества по новой Модели совершенства Европейского фонда по управлению качеством - EFQM - и получившее сертификат "Признанное совершенство 5 звезд".

В Центре и его филиалах работают дерматовенерологи, микологи, трихологи, дерматоонкологи, подологи, а также консультируют смежные специалисты: аллергологи, урологи, эндокринологи и гинекологи. Помимо этого, есть подразделение по работе с мигрантами, в котором иностранцы проходят медицинское освидетельствование для получения гражданства, разрешения на работу и вида на жительство в России.

"В планах Центра продолжить внедрение в работу новых инновационных технологий, в том числе основанных на принципах искусственного интеллекта, благодаря которому у врачей значительно расширятся возможности для диагностики различных заболеваний кожи", - добавили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.