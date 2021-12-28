Польша не намерена платить ЕС штраф за отказ прекратить работы на шахте "Туров"

ВАРШАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Польша по-прежнему не намерена платить Евросоюзу штраф за отказ прекратить добычу угля на шахте "Туров". Об этом сообщил во вторник интернет-порталу "Онет" пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

"Этих штрафов мы платить не будем", - сказал он. Свое заявление Мюллер сделал после появившейся ранее во вторник неофициальной информации о том, что кабинет министров согласился выплатить за работу шахты штраф в размере 200 млн злотых (около $50 млн).

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).