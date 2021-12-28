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Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что технологии по диагностике и лечению "омикрона" полностью отработаны

Российские специалисты полностью изучили вопросы клиники течения заболевания с новым штаммом, сообщил министр

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон", полностью отработаны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи [пациентам] с новым штаммом коронавируса. Полностью изучили вопросы клиники течения [заболевания]. И в том числе провели необходимые лабораторные исследования уже с новым штаммом "омикрон". Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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