В Адыгее оштрафовали руководство школы, где несколько детей получили ожоги глаз

МАЙКОП, 28 декабря. /ТАСС/. Майкопская школа, где в ноябре произошел инцидент с передвижным бактерицидным облучателем и несколько детей получили ожоги органов зрения, по требованию прокуратуры устранила нарушения санитарных норм. Руководство учебного заведения привлекли к административной ответственности, сумма штрафа составила более 10 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Ранее сообщалось, что ученики одной из школ Майкопа получили повреждения глаз различной степени из-за нарушения правил эксплуатации передвижной лампы для обеззараживания воздуха. Прокуратура Майкопа начала проверку по факту причинения вреда здоровью школьникам.

"Проверка показала, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований в лицее в течение нескольких уроков с детьми одновременно в классе использовался передвижной бактерицидный облучатель. В результате несколько детей получили ожоги органов зрения, которые не привели к тяжелым последствиям. По постановлениям прокуратуры города образовательное учреждение и его директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что к эксплуатации прибора в школе был допущен персонал без необходимого инструктажа, а ответственное лицо не обеспечило необходимый контроль за его использованием. Это и стало причинами нарушения руководства по эксплуатации облучателя, уточнили в пресс-службе.

Прокуратура Майкопа внесла в адрес и. о. главы муниципального образования "Город Майкоп" представление, по результатам рассмотрения которого приняли меры к устранению нарушений. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе.