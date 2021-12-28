В ООН добиваются от властей Польши доступа к мигрантам на границе

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) добивается от властей Польши беспрепятственного доступа к мигрантам и беженцам на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель УВКБ Бабар Балох.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, была ли у представителей УВКБ возможность встретиться с беженцами и мигрантами на польской стороне границы и проверить сведения об инцидентах, о который рассказал бежавший в Белоруссию польский солдат, Балох сказал: "Нам известно о сообщениях СМИ о польском солдате, перешедшем через границу в Белоруссию, и об обвинениях, с которыми он выступил. Однако расследование сообщений об этих инцидентах зависит от соответствующих национальных властей".

Официальный представитель УВКБ напомнил, что его ведомство "с самого начала выступает за беспрепятственный доступ к людям в этом районе", оно "имеет прямой контакт" с польским МВД и пограничной службой. В настоящее время доступ на приграничную территорию закрыт, поэтому "гуманитарных организаций, а также адвокатов, СМИ, медиков и волонтеров там нет". В этой связи "УВКБ продолжает призывать польские власти обеспечить беспрепятственный доступ к мигрантам, просителям убежища и беженцам в зоне чрезвычайного положения" в соответствии с соглашением, подписанным в 1991 году между УВКБ и МИД Польши. "Мы выразили нашу позицию в нескольких пресс-релизах и постоянно выступаем за доступ в районы, подвергающиеся ограничениям, для всех гуманитарных организаций", - подчеркнул Балох.

"Не имея возможности попасть в район чрезвычайного положения, мы осуществляем мониторинговые визиты непосредственно вне этой зоны, - продолжил он. - Таким же образом мы регулярно посещаем места задержания и вместе с нашими партнерами предлагаем правовое консультирование и поддержку людям, ищущим международной защиты в Польше и Белоруссии". Кроме того, УВКБ расширило финансовую помощь неправительственным организациям, оказывающим правовую помощь. "Если мы получаем сигналы бедствия от людей на границе, мы координируемся с нашими партнерами, чтобы спасти жизни. На протяжении длительного времени мы выступаем в защиту прав просителей убежища беженцев в Польше и Белоруссии и продолжим это делать", - заключил Балох.

Ситуация на границе

Бежавший 16 декабря в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил, что ему известны случаи убийств польскими силовиками в приграничной полосе мигрантов и помогавших им польских волонтеров. В свою очередь, как сообщило 28 декабря издание "СБ. Беларусь сегодня", белорусские следователи признали потерпевшими 140 мигрантов по уголовному делу, возбужденному по фактам насилия на границе со стороны польских силовиков. В пяти томах дела собраны факты за период с 8 по 16 ноября, происходившие на границе, касающиеся депортации, пыток и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей - около 3 500 беженцев.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.