Омикрон-вариант коронавируса стал доминирующим в Нидерландах

ГААГА, 28 декабря. /ТАСС/. Вариант коронавируса "омикрон" теперь является доминирующим в Нидерландах. Об этом сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

"С этой недели на данный штамм приходится более 50% всех выявляемых случаев заражения, - отметили эксперты. - Это значит, что "омикрон" заменил "дельту" в качестве доминирующего варианта в Нидерландах".

На прошлой неделе в стране было выявлено 84,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Однако в институте считают, что из-за "омикрона" в ближайшем будущем цифры опять пойдут вверх и число случаев госпитализации также увеличится.

С целью предотвращения слишком быстрого распространения варианта "омикрон" власти Нидерландов с 19 декабря ввели в стране практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения, такие как библиотеки и школы вождения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям страны настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день (за исключением Нового года, когда можно будет принять до четырех человек). Меры введены до 14 января 2022 года, однако в случае необходимости могут быть продлены.