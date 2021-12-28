Мишустин призвал россиян обращаться к врачам при первых подозрениях на ковид

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан РФ при проявлении недомогания обращаться к врачам, чтобы те могли как можно раньше диагностировать, заболел ли человек ковидом.

"Еще раз хочу обратиться ко всем гражданам России. Если вы почувствуете недомогание, нужно как можно скорее вызывать врача и получить его консультацию. Только специалист может поставить правильный диагноз. И чем быстрее начать лечение, тем эффективнее оно будет. Берегите себя. И с наступающим Новым годом", - сказал он, завершая заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Премьер попросил глав всех регионов "взять под личный контроль ситуацию по борьбе с коронавирусом, заниматься этим буквально в ежедневном режиме, потому что предстоят длительные выходные, и нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, а тестирования проводились на должном уровне". Мишустин также призвал наращивать темпы вакцинации в субъектах РФ.

Обращаясь к губернатору Омской области Александру Буркову, Мишустин попросил повысить объемы тестирования на ковид в регионе и "постоянно поддерживать высокий уровень тестирования, в том числе в праздничные дни, <...> чтобы вовремя выявлять заболевание". Он подчеркнул, что именно от этого зависит, насколько быстро люди получат медицинскую помощь.