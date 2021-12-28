El Pais: в Испании изучат возможность сократить срок карантина заразившихся коронавирусом

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Испании изучат возможность сокращения длительности карантина инфицированных новым коронавирусом из-за заметного роста числа заболевших в стране. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, представители Минздрава королевства и региональных властей обсудят возможность сокращения десятидневной изоляции для тех, у кого был выявлен ковид. "Мы должны адаптироваться к новой ситуации, созданной омикрон-вариантом", - приводит издание слова представителя региональных властей.

"Распространение вируса очень интенсивно, случаи заболевания умножаются в геометрической прогрессии, но верно также и то, что подавляющее большинство из них протекает в очень легкой форме или бессимптомно у вакцинированных людей, - отметил он. - Это приводит к тому, что становится бессмысленным поддерживать изоляцию так долго, как было согласовано для предыдущих вариантов, и, кроме того, это приводит к огромным экономическим затратам".

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,9 млн случаев заражения, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.