Заболеваемость ковидом снизилась в Омской области за месяц почти на 40%

ТАСС, 28 декабря. Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Омской области с ноября 37,5% - с 600 до 375 случаев в день. Об этом доложил во вторник губернатор Александр Бурков премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, который транслировали по каналу "Россия 24".

"За вчерашние сутки у нас было выявлено 375 заболевших. Для сравнения, в пиковый период ноября заболеваемость составляла порядка 600 человек в сутки. Хочу отметить, что областная система здравоохранения с повышенной нагрузкой в ноябре справилась, сбоев в работе медицинских учреждений не наблюдалось", - сказал Бурков по видеосвязи.

Он подчеркнул, что благодаря этому Омская область уже начала снижать количество больничных коек, выделенных для коронавирусных больных. "На сегодняшний день у нас развернуто на 3 129 ковидных коек, из них сегодня свободны 39%. В пик заболеваемости мы открывали более 4 600 коек, это был ноябрь этого года. Сейчас 82% коечного фонда обеспечено кислородом, перебоев с его поставками не было", - отметил глава региона.

По его словам, регион полностью обеспечен всеми необходимыми лекарствами. "Мы получили 393 млн рублей из федерального бюджета и 118,5 млн рублей выделяли из областного бюджета. Запас лекарств сейчас составляет 2 месяца", - добавил Бурков.

В настоящий момент, рассказал губернатор, в Омской области при плане в 1 млн 191 тысяч человек уже привиты первым компонентом вакцины 1 млн 18 тысяч человек (85,4%), вторым компонентом - 790 370 человек (66,3%). "На сегодняшний день у нас работает 76 стационарных прививочных пунктов и 120 выездных бригад. Мы стараемся наращивать вакцинацию, наши возможности позволяют прививать до 15 тысяч человек в сутки", - подытожил глава региона.

Бурков добавил, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса накануне принял решение продлить срок действия режима повышенной готовности и всех ограничительных мер до февраля.