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Ковид и новогодние праздники.
Ковид и новогодние праздники.
Ковид и новогодние праздники.
Ковид и новогодние праздники.
Ковид и новогодние праздники.
Пандемия COVID-19

Ковид и новогодние праздники. Главное о коронавирусе за 28 декабря

© Алексей Кушниренко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 437 152 случая заражения, из них новых — 21 922 (минимум с 28 сентября). За сутки умерли 935 человек (минимум с 7 октября), за весь период — 306 090. 
  • Правительство продлило на 2022 год доплаты медикам за борьбу с ковидом.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий. Он также считает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. Сейчас, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он вырос до 61,1%
  • Система здравоохранения продолжит действовать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения ситуации после новогодних праздников. При этом за неделю заболеваемость снизилась на 11,3%. По ее словам, сейчас в стране доминирует штамм "дельта".
  • "Мир-19" и "Спутник М" включили в методические рекомендации по лечению ковида.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил до 20 января требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 023 546 случаев заражения, из них новых — 1 705 (минимум с 14 сентября). Госпитализированы 705 человек.
  • Одни из самых низких показателей заболеваемости фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 281,5 млн случаев заражения, умерли 5 409 588 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Омикрон-вариант уступил остальным штаммам в умении попадать в легкие.
  • В Литве от детей старше 12 лет начали требовать документ о прививке от коронавируса.
  • В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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