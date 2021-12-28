Ковид и новогодние праздники. Главное о коронавирусе за 28 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 437 152 случая заражения, из них новых — 21 922 (минимум с 28 сентября). За сутки умерли 935 человек (минимум с 7 октября), за весь период — 306 090.
- Правительство продлило на 2022 год доплаты медикам за борьбу с ковидом.
- Президент России Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий. Он также считает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. Сейчас, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он вырос до 61,1%.
- Система здравоохранения продолжит действовать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения ситуации после новогодних праздников. При этом за неделю заболеваемость снизилась на 11,3%. По ее словам, сейчас в стране доминирует штамм "дельта".
- "Мир-19" и "Спутник М" включили в методические рекомендации по лечению ковида.
- Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил до 20 января требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.
Москва
- Всего зафиксировано 2 023 546 случаев заражения, из них новых — 1 705 (минимум с 14 сентября). Госпитализированы 705 человек.
- Одни из самых низких показателей заболеваемости фиксируют в последние недели в Москве, но ситуация остается непростой, сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 281,5 млн случаев заражения, умерли 5 409 588 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Омикрон-вариант уступил остальным штаммам в умении попадать в легкие.
- В Литве от детей старше 12 лет начали требовать документ о прививке от коронавируса.
- В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19.