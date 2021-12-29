Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года

Повышение пенсий, МРОТ, бесплатный проезд для многодетных семей в Москве, индексация маткапитала и новые налоги для миллионеров

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2022 года и коснутся многих россиян. Изменения в налоговых вычетах Государство может вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

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Кроме того, вступает в силу закон, который закрепляет упрощенный порядок получения инвестиционного и имущественных вычетов по НДФЛ. Плательщики будут взаимодействовать с налоговой через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Декларацию подавать не нужно. Увеличение МРОТ Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля. Вырастет и прожиточный минимум. В целом по России на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Кадровые документы через ЭДО Вступает в силу закон об электронном документообороте в сфере труда. Электронный документооборот поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации. Назначение пенсии по инвалидности без заявления Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости будут назначать в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума. Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии. Изменения в пособиях на детей до трех лет Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за выплатой.

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Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой. Узнать о льготах в МФЦ Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал "Госуслуги" и по бесплатному номеру. Выплаты напрямую из ФСС Страховые выплаты будут перечисляться на банковский счет или через "Почту России". Это позволит гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей.

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Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Биометрия по желанию Если гражданин не захочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных, то это не может стать основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги. Оптимизация госзакупок Сокращается количество конкурентных способов закупок до трех — конкурс, аукцион, запрос котировок. Другие исключаются, потому что они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса. Ограничения для банков и МФО Банк России получит право ограничивать выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов банками и займов микрофинансовыми компаниями (МФО). Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения. Индексация маткапитала Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. До этой даты сумма выплаты составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

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Изменения в законе о кредитных историях Квалифицированные бюро кредитных историй должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков — числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Так граждане смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки — понимать их реальную кредитоспособность. Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет. Транспортные документы в электронном виде Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводительная ведомость, заказ-наряд) теперь могут оформляться в электронном виде через "Госуслуги". Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее погашению. Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату ЖКУ не придется предоставлять документы. Государственный кадастровый учет Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться спустя четыре года с момента проведения последней оценки. В городах федерального значения этот срок может сократиться вдвое, если соответствующее решение будет принято субъектом РФ.

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При этом в 2022 году будет проведена внеочередная государственная кадастровая оценка земельных участков во всех субъектах РФ. Оказание медпомощи по клиническим рекомендациям Медицинские организации обязаны обеспечивать оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций. Это документы, содержащие основанную на научных доказательствах информацию о профилактике и реабилитации, вариантах медицинского вмешательства и последовательности действий медработника. Увеличение лимита "Пушкинской карты" Лимит "Пушкинской карты" вырастет до 5000 рублей. Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.

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Документы на перевозку древесины онлайн Рослесхоз запустит мобильное приложение, которое позволит составлять сопроводительные документы на древесину в электронном виде. В приложении будет заполняться форма, в которой будет указан владелец древесины, ее объем и куда ее доставляют. Собственники древесины или уполномоченные ими лица должны будут оформлять электронный сопроводительный документ на ее транспортировку. Зоопарки только с лицензией Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обеспечить содержание животных в должных условиях. Умные счетчики Устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии не нужно. Умный счетчик будет передавать показания в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

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Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных домах их должны установить гарантирующие поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях — сетевые организации. Филиалы интернет-компаний Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Нарушителям новых требований грозят санкции: от замедления работы до полной блокировки. Льготы для общепита Предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юридических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере общепита, увеличивается до 1500. Такие предприятия смогут рассчитывать на льготы для малого и среднего бизнеса.

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Также услуги общепита, оказываемые через объекты общественного питания и при выездном обслуживании, не облагаются НДС. Права на изобретения передадут авторам, несмотря на источник финансирования Создан механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством. Устанавливается ограниченный перечень случаев, при которых права на такие разработки закрепляются за государством, — в остальных случаях они должны быть переданы разработчикам. При этом за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости. Вино только из винограда Запрещается использовать слово "вино" и его производные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. Такая продукция теперь является фальсифицированной.

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Единый регистр сведений о населении В России начнет действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан. Новую информацию собирать не будут. Безопасный туризм На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр проверенных турагентов. Также в России официально появится "сельский туризм" — посещение сельской местности или малых городов, где живет до 30 тыс. человек. Вызов экстренных служб По всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112. Раньше система действовала не во всех субъектах РФ. Звонки будут бесплатными — обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег. Контроль за оборотом оружия

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Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны, в частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие. Российский софт на гаджетах Вводится новый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, подлежащих предварительной установке на отдельные виды технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, умные телевизоры). Поисковая система "Яндекс" используется по умолчанию. Также в список включены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платежная система "Мир”, продукты Mail.ru, в список рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ включены More.tv, Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", ivi, Premier, Okko, Start и другие. Бесплатный проезд для многодетных семей в Москве В Москве обоим родителям многодетных семей предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте. Право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения. Ранее это касалось только одного из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии обучения. Рост цен на проезд в Москве Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль (вырастет с 60 р. до 61 р.). Также изменится и стоимость билета на 2 поездки — 122 р. (+1 р. за поездку). Стоимость проезда по Face Pay не изменится и составит 46 рублей.

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