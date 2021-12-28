Консультации по пострадавшим в праздники детям проведут на уровне федерального учреждения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Консультации по поводу каждого ребенка, пострадавшего в ДТП или чрезвычайном происшествии в новогодние праздники, будут проводить на уровне федерального медицинского учреждения, руководящий состав федеральных медцентров будет дежурить круглосуточно, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На селекторе сегодня мы провели координацию Центра медицины катастроф, травматологических, ожоговых центров, реанимационных и консультативных центров. Каждого ребенка дано указание в случае возникновения ситуации с дорожно-транспортными происшествиями или связанной с какими-то чрезвычайными происшествиями консультировать на уровне федерального учреждения", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Кроме того, по его словам, руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ организовано круглосуточное дежурство руководящего состава. Дежурство руководящего состава будет организовано и в федеральных центрах, оказывающих медицинскую помощь в круглосуточном режиме.

"Также организован контроль за наличием бесперебойного обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, медицинским кислородом и средствами диагностики", - сказал Мурашко.

Российские медики особое внимание уделят во время новогодних праздников оказанию экстренной и неотложной помощи, отметил он. По словам министра, в этот период медики ожидают поступления пациентов с острыми состояниями. "Это, конечно же, обострение заболеваний органов пищеварения, отравления, травмы, ожоги и, конечно же, злоупотребление алкоголем", - перечислил Мурашко. Реализация указанных мер призвана снизить риски сбоев в организации медицинской помощи, подытожил он.