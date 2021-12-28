Минздрав РФ: достижение нужного уровня иммунитета к ковиду зависит от каждого человека

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Достижение необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, а также период, за который это произойдет, зависит от каждого гражданина России. Об этом во вторник ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

"Срок, в который будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, зависит от участия каждого гражданина. Вакцинация позволяет защитить себя и близких и сделать вклад в общую победу над инфекцией", - отметил Кузнецов.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, озвученным во вторник, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,1%.