СМИ: трое радикалов в Гонконге получили до 54 месяцев тюрьмы за поджоги в метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 декабря. /ТАСС/. Трое радикальных участников антиправительственных протестов в Гонконге получили от 50 до 54 месяцев тюрьмы за поджоги на станции метро в октябре 2019 года. О таком приговоре суда во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Один из злоумышленников в момент задержания имел при себе бутылки с зажигательной смесью, а также молотки, гвоздодеры и ножи. Каждого из трех суд обязал выплатить штраф в размере 9 300 гонконгских долларов (почти $1,2 тыс.) за акты вандализма в метро.

Летом 2019 года в этом специальном административном районе КНР вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки с участием молодежи продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые уехали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел.