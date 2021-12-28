В Хабаровском крае к 2024 года построят три детских лагеря

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Три детских лагеря построят за два года в Хабаровском крае, сообщил во вторник глава региона Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"В стратегии развития края, которая мною утверждена, будет три лагеря - "Авангард. Сухопутные силы" в Хабаровске, "Авангард. Военно-морской флот" в бывшем "Западном" и "Авангард. Воздушно-космические силы под Комсомольском". Три лагеря мы построим до 2024 года, по одному в год", - сказал Дегтярев.

"Западный" находится в лесной зоне поселка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе, в 500 м от бухты Постовая Татарского пролива. Лагерь работал круглый год, там проводились военно-патриотические смены. Проведение профильных смен было запрещено с января прошлого года, причиной стало заключение Ростехнадзора о невозможности использовать здание для размещения детей и подростков. Перекрытия между этажами и кровля крыши не отвечали требованиям противопожарной безопасности и нуждались в полной замене.

"Проектирование закончили, "Западный" будет жить. <…> В следующем году начинаем там активные работы. <…> "Западный" будет емкостью 144 человека, там будет несколько корпусов, место для занятия спортом, столовая, основной корпус", - сказал Дегтярев.

Три новых лагеря, которые появятся в регионе в ближайшие два года, будут вести работу патриотической направленности. Их откроют по проекту "Дорога молодым", входящему в состав флагманской инициативы губернатора "Край инноваций и новых возможностей".