{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Литва установила заграждение из колючей проволоки на 20% границы с Белоруссией

В компании Epso-G сообщили, что на наиболее уязвимых участках границы осталось установить 10 км колючей проволоки

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Более 20% границы Литвы с Белоруссией оборудовано ограждением из проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом сообщила во вторник государственная энергетическая компания Epso-G, избранная подрядчиком реализации проекта.

"В настоящее время установлены 140 км концертины, натянутой компанией и ранее смонтированной противопожарно-спасательной службой и армией", - говорится в сообщении. На наиболее уязвимых участках границы осталось, по утверждению подрядчика, установить 10 км колючей проволоки. Параллельно ведется установка сегментов для четырехметрового заграждения из металлической стержневой сетки.

Протяженность границы Литвы и Белоруссии составляет около 680 км. На этом рубеже в Вильнюсе решили построить заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительства преград и барьеров.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Пандемия COVID-19
Массовые гуляния запретили проводить в Брянске в новогоднюю ночь из-за ситуации с ковидом
Часть мероприятий, запланированных в дни новогодних каникул в учреждениях культуры, образования и спорта
Читать полностью