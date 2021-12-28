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Правительство запустило лабораторию тестирования для улучшения сервиса госуслуг

Пилотный проект будет осуществляться в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках пилотного проекта запустило лабораторию, которая начала тестировать как действующие, так и новые госуслуги на предмет индивидуального подхода и удовлетворенности граждан, полноценный запуск после внедрения начнется в 2022 году. Об этом во вторник на открытии лаборатории сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Пилотный проект будет осуществляться в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность". Это одна из 42 стратегических инициатив, перечень которых в октябре 2021 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы открываем сегодня лабораторию тестирования. Там будут тестироваться все госуслуги. Начнем с тех, где больше всего запросов на изменения. Будем через лабораторию также пропускать новые на соответствие клиентоцентричности", - отметил Григоренко.

В рамках пилотного проекта запущены две лаборатории, одна для физических лиц, а другая для юридических лиц.

В пилотный проект вошли Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФНС, Росимущество, а также власти Московской, Липецкой, Тульской областей и АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации".

О проекте

В рамках реализации проекта "Клиентоцентричность" планируется создать профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Научившись идентифицировать гражданина, государство будет предоставлять ему услуги, необходимые в конкретной жизненной ситуации.

При реализации индивидуального персонифицированного подхода при оказании услуг также будет создана система сбора обратной связи. Для этого будет внедрена система мониторинга государственных услуг.

Теги
РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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