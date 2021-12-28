Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи с помощью фильмов и игр

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи в рамках гибридной войны с помощью фильмов и игр. По его словам, под прозападным влиянием молодежь теряет национальную идентичность.

"Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр, - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете". - Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе", вшита в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды".

По его словам, многие иностранные фильмы акцентируют внимание на таких ценностях, как право сильного, эгоизм, нередко приветствуется насилие и "убийства, совершенные якобы во благо". "Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему", - добавил глава СК.

Бастрыкин также считает, что западные страны, используя цифровые технологии, ресурс СМИ, популярные интернет-сервисы, ведут дискредитацию России на международной арене и одновременно бьют по нам изнутри. "Наша молодежь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность, но что еще страшнее, начинает употреблять наркотики, вступать в запрещенные группировки, совершать преступления", - сказал он.