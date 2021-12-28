В Брянске открылся спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Арена"

БРЯНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-Арена" с бассейном, спортивным залом для занятий футболом, волейболом и баскетболом открылся в Фокинском районе Брянска. Посещать занятия смогут одновременно 200 спортсменов, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Спартак-Арена" - это первый бассейн в Фокинском районе. На его возведение из областного бюджета было выделено 207,2 млн рублей. Здесь также оборудован спортивный зал для занятий футболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом, а также уже сформирован коллектив тренеров", - приводит пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Он уточнил, что за последние шесть лет в Брянской области построено 72 спортивных объекта, 26 из которых введут в эксплуатацию до конца этого года. "Одним из самых значимых спортивных сооружений в регионе станет Дворец единоборств, который будет носить имя девятикратного чемпиона мира по самбо Артема Осипенко", - добавил Богомаз.