Фадеев: "Мемориалу" надо позволить и дальше сохранять память о жертвах репрессий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что было бы полезным дать возможность ликвидированному Международному историко-просветительскому обществу "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) продолжить работу по сохранению памяти о жертвах политических репрессий при условии устранения нарушений, выявленных Генпрокуратурой. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СПЧ.

"Ситуация сложная. Наш коллега Генри Резник, занимающийся этим громким делом, считает обращение прокуратуры в Верховный суд недобросовестным заявлением неосновательного иска. К тому же нужно отметить, что решение суда можно обжаловать в Апелляционной коллегии Верховного суда. Оппоненты же указывают на то, что "Мемориал" вышел за рамки изначально заявленных целей и игнорировал российское законодательство", - сказал Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале.

"Я как глава межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий полагаю, что было бы полезным дать "Мемориалу" возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий", - добавил он.

Глава СПЧ подчеркнул, что в любом случае данная работа будет продолжена в рамках созданной президентом РФ межведомственной рабочей группы.

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Решением суда будут ликвидированы все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах, адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.