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Пандемия COVID-19

На Украине решили вывести последние два региона из красной зоны карантина

С 30 декабря желтый уровень эпидемической опасности установят на территории Волынской и Запорожской областей

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины решила установить с 30 декабря желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей. Таким образом, из красной зоны карантина, где действуют самые жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, выйдут последние два находящихся в ней региона страны.

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"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По его результатам государственная комиссия решила установить с 00:00 (01:00 мск) 30 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сообщил во вторник в своем Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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УкраинаПандемия COVID-19
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