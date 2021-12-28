В проектах "России - страны возможностей" приняли участие более 10 млн человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 10 млн человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира приняли участие в проектах и конкурсах президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) за 3,5 года ее работы. Об этом во вторник сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта платформы.

"Президентская платформа "Россия - страна возможностей" существует всего 3,5 года. На данный момент времени, с учетом конкурсантов этого года, в ней приняло участие более 10 млн человек. Причем каждый год это количество увеличивается - больше 4 млн участников только за этот год", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба РСВ. Он уточнил, что это произошло в том числе благодаря таким массовым конкурсам, как "Большая перемена". Этот самый крупный школьный конкурс привлек 2,5 млн человек в этом году.

"В "Лидерах России" за четыре сезона приняли участие 840 тыс. человек из всех регионов России и 150 стран мира с учетом "Международного" трека", - добавил Кириенко. Он заметил, что главная задача РСВ, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, - "создание условий для развития, созидания, самосовершенствования".

Со своей стороны генеральный директор РСВ Алексей Комиссаров отметил, что "конкурсы и проекты платформы охватывают людей разных возрастов и профессий". "Так, самой юной нашей победительнице пять лет, а самому опытному конкурсанту - 90. Только за 2021 год число наших участников увеличилось более чем вдвое - с 2,1 до 4,7 млн человек", - продолжил он.

По словам Комиссарова, за 3,5 года "более 38,5 тыс. конкурсантов стали победителями, получив разные призы и возможности для своего развития". Это гранты на образование или реализацию своих проектов, возможность работы с персональным наставником, поступление в вуз на льготных условиях или на специальные образовательные программы, стажировки или трудоустройство в ведущих компаниях или на государственной службе.