Финляндия начнет требовать от въезжающих сертификат о вакцинации и ковид-тест

ХЕЛЬСИНКИ, 28 декабря. /ТАСС/. Финляндия с 28 декабря временно вводит новые ограничения для въезжающих в страну, от них будут требовать как наличия сертификата о вакцинации, так и сделанного менее чем за 48 часов до въезда теста на коронавирус. Об этом сообщило во вторник финское МВД со ссылкой на решение госсовета.

Новые меры были анонсированы на прошлой неделе. В частности, речь шла о том, что на границах внутри Шенгенской зоны вновь будет введен контроль.

"С 28 декабря одни и те же ограничения будут касаться всех прибывающих в Финляндию из-за границы. Решение вступает в силу сегодня и будет действовать до 16 января", - говорится в сообщении.

Ограничения затронут в первую очередь туристов из других стран. Теперь от прибывающих будет требоваться предъявить на границе сертификат о полной вакцинации от коронавируса или о перенесенном в последние полгода заболевании, а также отрицательный тест на коронавирус, сделанный менее чем за 48 часов до въезда.

Новые меры, однако, согласно данным сайта финской Погранохраны, не затронут несколько категорий въезжающих. Это финские граждане и члены их семей, обладатели финского вида на жительство, дипломаты, владельцы дач в Финляндии, люди, имеющие необходимую причину для въезда, в том числе рождение ребенка, свадьба, встреча с родственниками и другие. Кроме того, меры не будут распространяться на жителей приграничных регионов между Финляндией и Норвегией, а также Финляндией и Швецией. Для въезда они смогут предъявить сертификат либо о вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо о негативном тесте.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - около 20%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.