Лахтинская гавань в Петербурге будет благоустроена к юбилею Петра I при участии "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Благоустройство Лахтинской гавани в Санкт-Петербурге с культурно-историческим центром "Парусник "Полтава" будет выполнено при участии компании "Газпром" в 2022 году к 350-летию со дня рождения Петра Великого, с которым связана история этой местности. Как сообщила во вторник пресс-служба "Газпрома", планы участия компании в проектах по благоустройству обсудили на встрече председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Будут продолжены благоустройство Санкт-Петербурга и реализация социально значимых инфраструктурных проектов. В частности, к празднованию 350-летия Петра I будет благоустроена северная береговая линия Лахтинской гавани. Планируется создание культурно-исторического центра "Парусник "Полтава", "Экогалереи", развитие спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры береговой линии парка 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Петербурга ранее предоставило в аренду "Газпрому" участок на Приморском проспекте возле "Лахта Центра", где располагается центральный офис компании, под создание многофункционального комплекса арт-пространства, в котором будут проводиться выставки, конференции, культурно-образовательные и спортивные мероприятия. Планируется открыть экспозиционный центр, рассказывающий об истории российского флота, основным экспонатом которого будет реплика первого российского 54-пушечного линкора "Полтава". Корабль времен Петра I воссоздан в натуральную величину в исторических материалах и по технологиям, которые применялись в XVIII веке, и спущен на воду в 2018 году.

Также власти Санкт-Петербурга утвердили решение об установке в районе Лахты знака в память о спасении Петром I утопавших моряков. Существует легенда о том, что в ноябре 1724 года, возвращаясь в Петербург, Петр I увидел недалеко от устья Невы у селения Лахта севшее на мель судно с солдатами и матросами и вместе с другими людьми бросился в воду, пытаясь вытащить судно и спасти людей.