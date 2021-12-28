Поголовье зубров в Брянской области увеличилось почти на 20% в 2021 году

ТАСС, 28 декабря. Поголовье зубров, содержащихся в природном заповеднике "Брянский лес", увеличилось почти на 20% в 2021 году и составило 135 особей. Это удалось достичь за счет прироста рождаемости молодых особей, сообщила пресс-служба заповедника.

"По итогам прошлого года в "Брянском лесу" насчитывалось 114 зубров: 101 взрослый зубр и 13 зубрят, рожденных в 2020 году. <…> Получается, что общее количество зубров в "Брянском лесу" сегодня равняется 135 особям", - сказали в пресс-службе.

Так, поголовье зубров в Брянской области увеличилось на 18% за 2021 год, это связано с увеличением рождаемости, а не привозом особей из других регионов. "Последний раз [зубров] привозили в 2019 году, пять самок и четыре самца. Больше не привозили и не планируем", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что количество рожденных особей увеличилось в 1,5 раза за четыре года - с 14 до 21 зубренка.

Рост поголовья зубров не ниже уровня текущего года ожидается в заповеднике и в 2022 году. "Можно сказать, что мы ожидаем не менее 25 [молодых особей] в следующем году, потому что подрастают самки, которые входят в репродуктивный возраст", - добавили в пресс-службе.

Заповедник "Брянский лес" создан в 1987 году на территории Трубчевского и Суземского районов Брянской области, в междуречье Десны и Неруссы. Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после почти полного истребления из-за неограниченной охоты. Заповедник участвует в проекте по восстановлению их популяции с 2011 года, сотрудничая с заповедниками Орловской, Калужской и Смоленской областей. К началу 2021 года на этих территориях насчитывается более 900 зубров.