Главу Минобороны Сербии наградили медалью Ростеха "За отличие"

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко вручил медаль "За отличие" Государственной корпорации "Ростех" министру обороны Сербии Небойше Стефановичу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского министерства обороны.

"Вы действительно заслуживаете эту награду, поскольку в качестве министра обороны сделали много шагов и достигли прогресса в развитии нашего военно-технического сотрудничества", - заявил посол Боцан-Харченко в ходе церемонии.

В свою очередь Стефанович поблагодарил российского посла и госкорпорацию "Ростех" за оказанную честь. "Эта медаль является для меня еще одним подтверждением крепкой российско-сербской дружбы и символом успешного военно-технического сотрудничества. <...> Все системы из Российской Федерации, которые поступили в этом году и поступят в следующие годы, подтверждают близость наших отношений и показывают, что наша армия модернизируется", - цитирует пресс-служба слова министра.

Министр обороны поблагодарил посла за помощь в поставках ПТРК "Корнет", отметив, что это оружие серьезно укрепит сербскую армию.

В начале декабря медаль "За отличие" Государственной корпорации "Ростех" была вручена в Москве экс-министру обороны Сербии, главе МВД республики Александару Вулину.