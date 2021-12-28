Опрос: почти 70% россиян высоко оценивают компетентность отечественных ученых

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 70% россиян считают, что российские ученые по уровню компетентности не уступают ученым из развитых стран. Такие данные получены в результате всероссийского репрезентативного опроса, проведенного Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Указом президента России Владимира Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. СИТИ НИУ ВШЭ провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к роли науки и технологий в своей жизни. Опрос показал, что большинство россиян (61%) осведомлены о том, что 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий.

"Россияне очень высоко оценивают компетентность отечественных ученых: более двух третей опрошенных (68%) считают, что российские ученые по уровню своей компетентности не уступают ученым из развитых стран или превосходят их, и только 23% считают российских ученых менее компетентными", - говорится в материалах исследования. При этом уровень доверия респондентов к ученым сегодня довольно высок: две трети опрошенных (66%) заявили, что доверяют мнению современных ученых, а тех, кто выражает недоверие, - меньше четверти (24%).

Респондентов попросили оценить состояние и динамику мировой науки. Примерно половина опрошенных (52%) считает, что наука сейчас переживает подъем: совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на общество. 30% уверены, что наука находится в застое и хотя совершаются какие-то открытия, но они не оказывают влияния на развитие общества. Еще 23% респондентов полагают, что наука сейчас находится на спаде, в ней не совершается серьезных открытий. При этом жители России крайне высоко оценивают важность развития науки и технологий - в среднем на 9,05 по 10-балльной шкале. 47% считают, что заниматься наукой в России сейчас престижно, несколько меньше (44%) полагают, что это непрестижно. Однако, несмотря на небольшой положительный баланс оценок, престиж профессии ученого за прошедший год в целом заметно повысился.

Из общего числа научных направлений, по которым ведутся исследования, респондентам было предложено выбрать наиболее важные для России направления. На первое место с большим отрывом респонденты поставили науки о человеке - медицину, психологию, биотехнологии (57% опрошенных). Вторую группу наиболее важных научных направлений составили науки о Земле (география, геология, экология) - 26%, информационные технологии (вычислительная техника, информатика и телекоммуникации) - 25%, а также военные технологии - 23%. Третью по значимости для россиян группу составили точные науки (математика, физика, химия) - 19%, экономические дисциплины - 18% и космические исследования - 17%. Четвертая группа включает науки о живой природе - 15%, общественные науки (история, социология, политология) - 13%, а также науки о городской среде (урбанистика, архитектура) - 9%.

Опрос проведен 24-25 декабря 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью. Объем выборки - 1 600 респондентов, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,5%.