OneTwoTrip назвал самые популярные у россиян направления для путешествий в 2021 году

Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар стали у россиян самыми популярными направлениями для полетов и железнодорожных поездок в 2021 году. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

В топ-10 авианаправлений также вошли Симферополь, Минеральные Воды, Махачкала, Екатеринбург, Казань и Уфа. Самым востребованным заграничным направлением стала Армения, далее в составленном аналитиками рейтинге идут Турция, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Таджикистан, Белоруссия, ОАЭ и Греция. Средняя стоимость авиабилета на человека с вылетом по России составила в 2021 году 5100 рублей против 5200 рублей в 2020 году. Билет за рубеж стал дешевле на 1000 рублей: 10 600 рублей против 11 600 в 2020 году.

На поезде россияне также часто ездили в Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Казань и Хабаровск - эти направления вошли в топ-10. Средняя стоимость билета осталась на уровне 2020 года - 2400 рублей на человека.