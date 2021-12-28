Посольство России передало Военному архиву Сербии данные о 2,2 тыс. захороненных солдатах

БЕЛГРАД, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Белграде передало Военному архиву Сербии данные о дополнительно 2,2 тыс. захороненных на территории республики советских солдатах, погибших при освобождении страны от нацизма. Церемония прошла во вторник в здании Министерства обороны Сербии, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

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Помощник военного атташе РФ полковник Владимир Быков передал начальнику военного архива Петару Ивановичу дополнительный перечень солдат и офицеров, захороненных в республике. Во встрече также приняли участие председатель Союза организаций бойцов народно-освободительных войн (СУБНОР) Сербии генерал-майор Видосав Ковачевич и председатель общества дружбы "Славянская уния" Роберт Ресанович. "По старым, согласованным с сербской стороной спискам, всего известных захороненных на территории Сербии советских солдат было 4 160. По новым переданным спискам - 6 373, таким образом, сербской стороне была передана информация о новых 2 213 захороненных советских солдатах", - информировал полковник Быков.

По его словам, Белград предложил сформировать рабочую группу и начать совместный поиск захоронений советских воинов на территории республики. "Сейчас сербские коллеги проанализируют новые данные, и мы вместе начнем работу по поиску недостающих захоронений", - отметил он.

Председатель СУБНОР отметил важность такого взаимодействия. "Нельзя забывать, что мы вместе боролись с фашизмом, наши солдаты вместе погибали. Наша обязанность - совместно бороться с переписыванием истории и хранить память о погибших за нашу свободу солдатах", - подчеркнул Ковачевич.

При освобождении Югославии от фашизма погибли от 8 тыс. до 11,5 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации и освободительной борьбы в стране умерли 1,7 млн человек. В Сербии насчитывается девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным является столичный комплекс, где покоятся 1 386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии.