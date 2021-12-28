В Псковской области пришли в негодность 45 тыс. доз вакцины от коронавируса

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 45 тыс. вакцины от коронавируса пришли в негодность в Псковской области из-за нарушения условий хранения - из строя вышла морозильная установка госпредприятия "Фармация". По факту инцидента власти начали проведение служебной проверки, сообщил вгубернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Произошел неприятный инцидент: вышла из строя морозильная установка, которая находится в государственном предприятии "Фармация", в результате чего пришло в негодность почти 45 тыс. доз вакцины. Если быть точным, 44 810: 33 310 доз "Спутника V" и 11 500 доз "Спутника Лайта". По "Спутнику V" у нас запас достаточно большой, на "Спутник Лайт" мы рассчитывали, тем более что заявок от людей стало поступать достаточно много. Переговорю с Министром здравоохранения РФ, попрошу, чтобы дополнительную партию направили в регион в ближайшее время", - сказал Ведерников.

Он добавил, что в отношении руководства и ответственных сотрудников госпредприятия начата служебная проверка. "По оценке компании, которая обслуживает данное оборудование, причиной выхода из строя оборудования является заводской брак. Заключение по этому поводу есть. Завод предварительно подтвердил, что фреон из испарителя ушел в результате заводского брака. В этой части будем работать, нашего прокурора области прошу помочь в этой ситуации предметно и объективно разобраться", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 70 976 человек, выздоровели 65 774 пациента, 1 239 умерли. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. С 30 октября действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.