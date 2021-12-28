Массовые гуляния запретили проводить в Брянске в новогоднюю ночь из-за ситуации с ковидом

ТАСС, 28 декабря. Управление Роспотребнадзора по Брянской области запретило проводить в Брянске массовые гуляния в новогоднюю ночь в целях профилактики распространения коронавируса. Часть мероприятий, запланированных в дни новогодних каникул в учреждениях культуры, образования и спорта, переведут в режим онлайн, сообщила во вторник пресс-служба администрации Брянска.

"Из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Брянской области не согласовало проведение массовых гуляний в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в дни новогодних каникул праздничные мероприятия будут проводиться в учреждениях культуры, образования, спорта. "Часть из них будет проходить в онлайн-режиме, часть - в офлайн с соблюдением ограничительных мер и по согласованию с управлением Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти региона разрешили родителям присутствовать на утренниках в детских садах и школах при наличии QR-кодов и соответствующих справок. Можно приглашать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек с соответствующими документами о прививке, QR-кодами. Такое же требование действует при проведении корпоративов, число участников которых не может превышать 70.

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим в общественных местах и на транспорте, требование о предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки при посещении развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, заведений сферы услуг. Введен режим самоизоляции для лиц старше 60 лет за исключением переболевших и вакцинированных, а также введена обязательная вакцинация для работников социально значимых сфер, в том числе таких, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт. По данным оперштаба на 28 декабря, в Брянской области с начала пандемии выявлен 95 871 случай заражения ковидом, из них 203 - за последние сутки. Выздоровели 91 255 человек, умерли 2 849 пациентов.