Суперфинал четвертого сезона "Лидеров России" пройдет в конце марта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - состоится 24-27 марта 2022 года в Гостином дворе. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

В суперфинале примут участие победители региональных финалов и финалов треков. Решение о дате и месте проведения суперфинала было объявлено во вторник на заключительном в этом году заседании наблюдательного совета конкурса, которое состоялось в администрации президента РФ.

"За четыре сезона в конкурсе "Лидеры России" приняли участие более 840 тыс. человек из всех регионов России и 150 стран мира. Конечно, главная миссия платформы "Россия - страна возможностей" - это создание условий для развития, созидания и самосовершенствования участников. Конкурс "Лидеры России" постоянно увеличивает число отраслевых треков. На мой взгляд, это хороший показатель заинтересованности в конкурсантах и их востребованности среди работодателей, которые ищут не просто хороших управленцев, а тех, кто обладает специализацией в конкретной сфере", - сообщил на заседании первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

В четвертом сезоне конкурс был разделен на 8 профильных специализаций. Треки "Здравоохранение", "Наука", "Информационные технологии" и "Культура" объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" проводились по 8 федеральным округам.

"Перед началом очных испытаний контрольное тестирование проходили 3 476 человек, 2 911 из них успешно справились с заданием и приняли участие в финалах треков. Всего финалистами стали управленцы из 83 регионов России и 30 стран мира. По итогам 14 очных мероприятий в суперфинал конкурса вышли 293 участника. Еще семь суперфиналистов будут определены на финале трека "Международный". Больше всего конкурсантов, прошедших в суперфинал, представляют Центральный федеральный округ - 125 участников, на втором месте - Приволжский федеральный округ (43 участника), на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ (35 участников)", - отметил гендиректор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала - возможность поработать с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьерами правительства РФ, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, руководителем Администрации президента Антоном Вайно и его заместителями, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.