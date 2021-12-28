Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева выписали из больницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

Утром 21 декабря Соловьев был избит в центре Москвы, после нападения его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Фигурист получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы средней тяжести.

"Соловьева выписали из больницы", - сказала Болотова.

Соловьеву 32 года, он становился победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.