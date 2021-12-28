Россияне высоко оценили бесплатный доступ к "Библиотеке знаний"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне считают самым важным из начинаний обновленного общества "Знание" бесплатный интернет-доступ к "Библиотеке знаний". Такие данные получены в результате всероссийского репрезентативного опроса, проведенного Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Уходящий 2021 год в России является Годом науки и технологий. По инициативе президента Владимира Путина была проведена перезагрузка работы общества "Знание" на современной цифровой платформе. СИТИ НИУ ВШЭ провел опрос, чтобы определить наиболее резонансные направления активности общества "Знание" в 2021 году. Среди всех опрошенных почти половина (47%) знают или что-то слышали о работе общества "Знание".

"Респондентов попросили оценить важность новых направлений активности общества по шкале от 1 до 10, где 1 - совершенно неважно, 10 - очень важно. Наиболее значимым начинанием общества "Знание" опрошенные назвали организацию бесплатного доступа к "Библиотеке знаний" на интернет-ресурсах: на сайте общества "Знание", в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", платформах YouTube и RuTube. Средний балл оценки - 8,29", - говорится в материалах исследования.

Создание "Библиотеки знаний" - 500 часов уникального просветительского контента, состоящего из лекций, документальных фильмов, видеоэкскурсий, интервью, опрошенные оценили на 7,66 балла. На третьем месте - проведение масштабной интеллектуальной викторины "Всероссийский квиз-марафон "Знание", средний балл 7,65.

Респондентов попросили выбрать из массива "расшаренной" в интернете информации те сферы, которые интересны именно им. Больше всего опрошенные интересуются информацией в сфере медицины - 56%. На втором месте по степени интереса сферы науки и технологий, истории, космоса, а также культуры и искусства - от 33 до 37%. Третья по приоритетности группа интересов - информация в сферах спорта, предпринимательства и лидерства - от 12 до 27%. Другими областями знания (точные науки, гуманитарные науки, экономика, образование, экология и природа) интересуются 5% опрошенных и менее.

Опрос об отношении к новым направлениям работы общества "Знание" проведен Центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ 24-25 декабря 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью. Объем выборки - 1 600 респондентов, в нее были включены все федеральные округа России. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,5%.