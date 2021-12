Хедлайнером фестиваля New Star Camp в горах Сочи станет французский дуэт The Blaze

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Хедлайнером самого известного в России фестиваля экстремальных видов спорта и музыки New Star Camp в 2022 году станет французский дуэт The Blaze, который два года подряд не мог приехать в Сочи из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор фестиваля Игорь Игнатьев.

Фестиваль New Star Camp пройдет в горах "Розы Хутор" с 1 по 10 апреля.

"Дебютное выступление The Blaze в России должно было состояться еще на фестивале 2020 года, который в итоге был отменен. На следующий год концерт французов не состоялся из-за ковидных ограничений. И вот, наконец, гости Quiksilver New Star Camp станут свидетелями долгожданного выступления The Blaze в горах, 2 апреля хедлайнер фестиваля выступит с диджей-сетом на вечеринке открытия. <…> На фестивале также выступит другой французский коллектив - электропоп-проект French 79 из Марселя. Свой диджей-сет они сыграют на главной сцене в третий день фестиваля", - сказал собеседник агентства.

The Blaze известны многочисленными турами по Европе и США, они играют в жанре "эмоциональной танцевальной музыки". В творческом арсенале French 79 - три альбома, более 200 концертов по всему миру, туры по Европе и Америке. Кроме того, гостей ждут выступления и других музыкантов на четырех фестивальных сценах, более 10 различных вечеринок в горах и мероприятия от партнеров.

Планируются мастер-классы известных спортсменов - победителей и призеров чемпионатов и кубков мира, контесты в самом большом России сноупарке с участием российских и международных райдеров из мира сноуборда и фриски, наиболее зрелищный из них - контест, где на биг-эйр (трамплин для лыж или сноуборда) определят самый эффектный трюк.

О фестивале

Фестиваль New Star Camp пройдет 12-й раз подряд, с 2016 года его неизменной площадкой становится сочинский курорт "Роза хутор". В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник в горах пришлось отменить, в этом он проходит с учетом ограничительных мер и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Ежегодно фестиваль принимает порядка 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и экстремальных видов спорта. Для его проведения в горах "Розы Хутор" построят самый большой в России сноупарк площадью 100 тыс. кв. метров.